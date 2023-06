Twentse jeugdzorgaanbieder staat op omvallen

Jeugdzorginstelling Jarabee in Twente zit in flinke financiële problemen. De zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in de regio wordt bedreigd als de Twentse gemeenten geen financiële steun bieden, meldt Tubantia .

Hoewel de huidige zorg nog doorgaat, waarschuwt Jarabee in een alarmerende e-mail dat de zorg op de lange termijn kan verdwijnen. Vorige maand sprongen de gemeenten bij met een bedrag van 1,6 miljoen euro om lopende kosten te dekken, maar Jarabee heeft nog eens 1,7 miljoen euro nodig voor een continuïteitsplan.

Voortbestaan

Het is onduidelijk of ze deze steun zullen ontvangen. Als het geld er niet komt, staat Jarabee in 2024 opnieuw voor financiële problemen. Accountantskantoor De Jong & Laan heeft twijfels geuit over het voortbestaan van Jarabee. Hogere kosten voor ingehuurd personeel en een te lage prijsberekening door de gemeenten zijn enkele van de problemen. Vorig jaar sloot Jarabee af met een negatief financieel resultaat van ongeveer een miljoen euro, maar het eigen vermogen bedraagt 4,8 miljoen euro.