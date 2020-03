Twentse zorgverleners gaan medicatievoorschriften digitaal uitwisselen

Interessant voor u

‘Geen blijk van greep in kas bij MC Groep’

De voormalige eigenaren c.q. bestuurders van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben zich niet schuldig gemaakt aan wanbeleid of onoorbaar handelen. Dat stelt de Commissie Van Manen, die onderzoek heeft gedaan naar het faillissement van beide ziekenhuizen. Wel was het bedrijfsmodel volgens de commissie in hoge mate intransparant.