Twiin-portaal voor gegevensuitwisseling maakt zich op voor aftrap

Vanaf 2018 werkt een grote groep belanghebbenden aan het Twiin-portaal. Het doel is om op een veilige manier digitaal gegevens uit te wisselen, zoals beelden en verslagen. Tot dusverre gebeurt dat nog grotendeels met DVD’s, een achterhaalde praktijk.

Tijdelijk portaal

Het bedrijf Alphatron Medical gaat het portaal aanbieden, zo maakt zorgcommunicatieplatform VZVZ bekend. Om snel gegevens uit te kunnen wisselen over coronapatiënten maken ziekenhuizen momenteel gebruik van een tijdelijk portaal van Philips. Het nieuwe portaal voor permanent gebruik is op tijd klaar om deze functie naadloos over te nemen. VZVZ verwacht dat voor het einde van het jaar alle ziekenhuizen zijn aangesloten.

Uitgestelde zorg

Het Twiin-portaal komt straks goed van pas om het stuwmeer aan uitgestelde zorg weg te werken, verwacht VZVZ-voorzitter Adriaan Blankenstein. “Het Twiin-portaal is in deze tijd extra belangrijk omdat veel uitgestelde zorg straks op een andere locatie uitgevoerd zal worden. Zorgverleners moeten snel en veilig relevante beelden en verslagen op kunnen vragen over de patiënt”, laat hij weten in een verklaring.