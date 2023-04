Uitbreiding chemotherapie thuis in regio Apeldoorn en Zutphen

Sinds 2019 biedt Gelre ziekenhuizen patiënten met kanker de mogelijkheid om bepaalde chemokuren thuis of in de wijklocatie van zorgorganisaties Vérian of Sensire te krijgen.

Thuis behandelen

De behandeling vanuit huis wordt door veel patiënten als prettig ervaren. De langlopende chemokuur 5-Fluorouracil (5-FU) loopt continu intraveneus binnen 24 tot 46 uur in. Dit gebeurt vanuit een draagbare infuuspomp die in het ziekenhuis op de infuuslijn van de patiënt wordt aangesloten.

Hierna kan de patiënt naar huis waar een gespecialiseerd wijkverpleegkundige het infuus na de behandeling los kan koppelen. Patiënten hoeven zo niet nog een keer naar het ziekenhuis te reizen en kunnen in hun eigen omgeving actief blijven.

Samenwerking

In Gelre ziekenhuizen worden ook patiënten behandeld buiten het werkgebied van Vérian en Sensire. Daarom is er nu ook een samenwerking met Buurtzorg Nederland.

Projectleider Inge Klopman: “Ons doel is waar mogelijk zorg naar huis of een wijklocatie te verplaatsen in het kader van ‘De Juiste Zorg op De Juiste Plek’. Dat is niet alleen prettiger voor patiënten, het biedt hen ook betere kwaliteit van zorg.”