Uitbreiding testen komt moeizaam op gang

Donderdag rapporteerden testlaboratoria de resultaten van bijna zesduizend Nederlanders. Dat zijn nog geen tweeduizend uitslagen meer dan dezelfde dag een week eerder. Onduidelijk is hoeveel zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen daar al bij zit, naast de kwetsbare groepen, ernstig zieke patiënten en ziekenhuispersoneel dat al langer getest wordt.

Personeelstekort

Een groot deel van de extra testcapaciteit bij laboratoria – 17.500 testen per dag – wordt dus nog niet benut, constateert Trouw. Een van de knelpunten is om voldoende geschoold zorgpersoneel te vinden om te testen – Datzelfde personeel is nog zo hard nodig in de ziekenhuizen.