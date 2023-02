Uitbreiding van bestuur ziekenhuis Tjongerschans

Tjeerd Rijpma is benoemd tot lid van de raad van bestuur ad interim van ziekenhuis Tjongerschans. Met de benoeming van Rijpma is de rvc tijdelijk uitgebreid naar twee leden. De huidige bestuurder Jan Martin Wijnsma heeft daarbij de voorzittersrol.

Vanwege de bestuurlijke opgaven waarvoor ziekenhuis Tjongerschans staat was uitbreiding noodzakelijk. Vorig jaar november kondigden Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden hun voorgenomen fusie aan. In 2024 moeten zij samen een ziekenhuisorganisatie vormen.

Uitvoering IZA

Ook staat het ziekenhuis voor meer grote opgaven, waaronder het verder vormgeven van regionale samenwerking binnen de zorgketen en de uitvoering van andere onderdelen van het IZA. “Een eenhoofdige rvb is daarom niet wenselijk en kwetsbaar,” zegt Cees Bijl, voorzitter van de raad van commissarissen.

Rijpma is sinds 2007 in dienst van Tjongerschans als bestuurssecretaris. Voordat Rijpma naar Tjongerschans kwam, was hij in verschillende functies twaalf jaar werkzaam voor de gemeente Leeuwarden. Hij is voor een jaar benoemd tot lid van de raad van bestuur. Daarna verwacht de rvc meer zicht te hebben op de bestuurssamenstelling die dan nodig is.