Uitbreiding van Krachtige Basiszorg in Amsterdam

Het aantal huisartsenpraktijken dat start met de werkmethode Krachtige Basiszorg is uitgebreid van vier naar twaalf. Nog eens acht huisartsenpraktijken zagen hun plannen gehonoreerd en haken later aan.

Dat melden de Amsterdamse Huisartsenalliantie en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Krachtige Basiszorg is een werkmethode van integrale benadering gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door alle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en gaan samen met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. De opgedane leerervaringen worden structureel gedeeld. De ingang voor het starten van deze samenwerking is in de praktijk van de huisarts.

Passende zorg

In 2019 is Krachtige Basiszorg als tweejarige pilot van start gegaan in vier praktijken in Amsterdam. Uit de evaluatie van deze pilot bleek dat Krachtige Basiszorg zorgt voor meer tijd voor de patiënt waardoor hun gezondheidsproblematiek beter kan worden ontrafeld en ingezet kan worden op passende zorg aansluitend bij de ervaren gezondheidsproblematiek. Er is meer rust en meer werkplezier voor de medewerkers van de huisartsenpraktijk en een betere samenwerking met andere professionals in de wijk. Hierdoor zorgen professionals uit het medisch en sociale domein er samen voor dat mensen met complexe problematiek de juiste zorg krijgen. Ook patiënten tonen zich positief over de aanpak.

Zilveren Kruis

Vorig jaar is de pilot uitgebreid met acht huisartsenpraktijken. Daarnaast heeft Zilveren Kruis met de Amsterdamse Huisartsen alliantie voor dit jaar afspraken gemaakt om nog een aantal huisartsenpraktijken te laten deelnemen. Van de twintig ingestuurde plannen worden er acht gefinancierd. De uitbreiding past in de ambitie van Amsterdam Vitaal & Gezond, een samenwerkingsverband van Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa. De ambitie van Amsterdam Vitaal & Gezond is: in 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid en kwetsbare groepen hebben er tien gezonde levensjaren bij.

Complexe problematiek

De deelnemende praktijken werken allemaal vanuit hun eigen projectplan, door henzelf op maat gemaakt op basis van ervaren problematiek. Natuurlijk zijn er elementen die in vrijwel alle praktijken terugkomen. Dat zijn bijvoorbeeld het 15-minuten spreekuur, een praktijkondersteuner Welzijn, scholing in een persoonsgerichte aanpak en uitbreiding van de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. Ook kiezen veel deelnemers voor een gerichte aanpak voor specifieke patiëntgroepen, zoals kwetsbare gezinnen, (ex-)verslaafden of mensen met een licht verstandelijke beperking.

Lerend netwerk

Een stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de verschillende zorggroepen in Amsterdam verzorgt de coördinatie en inhoudelijk sturing. De deelnemende praktijken vormen met elkaar een lerend netwerk en komen bij elkaar voor scholing en intervisie. Een mooie samenwerking van alle huisartsen in Amsterdam die zich verenigd hebben in de Amsterdamse Huisartsen alliantie. De Amsterdamse Huisartsen alliantie en Zilveren Kruis werken samen om dit programma mogelijk te maken voor inmiddels 100.000 bewoners van kwetsbare wijken.