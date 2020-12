Uitgaven dure medicijnen stijgen snel

Dat schrijft het Zorginstituut in de Monitor Weesgeneesmiddelen en Horizonscan Geneesmiddelen. Oorzaak is vooral dat er meer van deze zogenoemde weesgeneesmiddelen op de markt komen en dat meer mensen deze medicatie gebruiken.

Het is goed dat deze middelen er zijn, maar tegelijkertijd is volgens het Zorginstituut “niet altijd duidelijk of de gevonden positieve effecten ook op de lange termijn betekenis hebben voor het leven van een patiënt”. De weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor vaak ernstige aandoeningen die meestal uit het basispakket worden vergoed.

Prijs per patiënt

De prijs per patiënt voor deze medicijnen daalt: de uitgaven stegen 45 procent, maar het aantal patiënten dat er gebruik van maakt nam toe met 52 procent. Het Zorginstituut merkt op dat sommige weesgeneesmiddelen al tien jaar op de markt zijn, waardoor de ontwikkelingskosten voor een groot deel moeten zijn terugverdiend. Dat effect is echter “nauwelijks” te zien in de hoogte van de prijzen. Regelmatig onderhandelt het ministerie van VWS met een fabrikant om de prijs omlaag te krijgen.

Dankzij de Horizonscan is er nu beter en eerder zicht op welke nieuwe geneesmiddelen eraan komen. Die vroegtijdige kennis kan tijdwinst en een maatschappelijk verantwoorde prijs voor het weesgeneesmiddel opleveren, stelt het Zorginstituut.

Deloitte

Onlangs verscheen een analyse van adviesbureau Deloitte over het geneesmiddelensysteem. Daarin werd gesproken over weinig vooruitgang in dit dossier, “waarbij diverse partijen in het zorglandschap van verschillende feiten of verschillende interpretaties van de feiten uitgaan.”