Uitwisseling corona-gegevens in acute zorg binnenkort voorbij

De noodvoorziening om gegevens van coronapatiënten snel en eventueel ook zonder toestemming uit te wisselen tussen huisartsen en spoedeisende hulpposten wordt binnenkort stopgezet. Zorgminister Ernst Kuipers laat aan de Tweede Kamer weten dat hij ernaar streeft deze voorziening per 1 april uit te zetten. De beleidslijn die hiervoor in het leven is geroepen, was een tijdelijke noodmaatregel en bedoeld om de druk op de spoedeisende zorg tijdens de coronapandemie te verlichten.

Met deze technische aanpassing in de ict-systemen van zorgaanbieders, de zogeheten Corona opt-in, konden acute zorgverleners sneller en betere keuzes maken over de zorg voor de vele patiënten die binnenkwamen. Dat was nodig, omdat corona-patiënten niet altijd in staat waren om mondeling toestemming te geven. Veel mensen hadden destijds ook nog niet aangegeven bij hun huisarts of het ziekenhuis dat hun medische gegevens mogen worden gedeeld als dat nodig is.

Te veel gegevens opgevraagd

De gegevens die via de noodvoorziening werden opgevraagd mochten alleen coronagerelateerd zijn. De SEH-afdeling van één ziekenhuis heeft vaker gegevens opgevraagd dan op basis van de afnemende coronabesmettingen mocht worden verwacht en de bedoeling was, schrijft Kuipers in een Kamerbrief. Gesprekken met het betreffende ziekenhuis leverde op dat ze dat deden om de druk op de SEH-zorg te verminderen. Mogelijk was de communicatie over de beleidsregel niet goed. Kuipers laat hier nog nader onderzoek naar doen.

Stopknop

Om het uitwisselingssysteem bij nieuwe pandemieën opnieuw te kunnen gebruiken, is er een zogeheten stopknop ontwikkeld die in de zorginformatiesystemen wordt ingebouwd. De noodvoorziening wordt dan buiten gebruik gesteld terwijl de techniek erachter behouden blijft, aldus Kuipers. Hij werkt ook aan een wettelijke verankering van de gegevensuitwisseling voor de acute zorg. De Kamer heeft daar om gevraagd. (ANP)