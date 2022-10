Uitzendkracht Mijzo krijgt alsnog zorgbonus via de rechter

Volgens de rechter had Mijzo het te druk om in 2020 ook de zorgbonus te regelen voor extern personeel. De zorgorganisatie deed dat wel voor intern personeel, maar de administratielast om dat ook te regelen voor uitzendkrachten was te hoog. Maar voor de bonus over 2021 geldt dat argument niet, vindt de rechter. Mijzo kon zich voorbereiden op de situatie en uitzendbureau Puurzorg had aangeboden een deel van de administratielasten op zich te nemen. Mijzo mocht toen geen onderscheid maken tussen interne en externe medewerkers.

Beoordeling

Van de rechter moet Mijzo het bedrag van 384 euro alsnog overmaken, vermeerderd met rente vanaf december 2021. Ook moet de zorginstelling 58 euro aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten betalen.

Vanuit VWS was de zorgbonus zo vormgegeven dat werkgevers die kunnen aanvragen voor het personeel, maar dat niet hoeven te doen. Zorginstellingen konden ook naar eigen inzicht de bonus uitdelen, voorwaarde is dat personeel zorg heeft verleend tijdens de pandemie, maar de beoordeling hiervan wordt aan zorginstellingen zelf gelaten.