UMC Utrecht creëert programma voor gevluchte geneeskundestudenten

Ezekwu Precious Kemakanma uit Nigeria reisde in 2015 naar Oekraïne om zijn droom na te jagen: arts worden. Vlak voor zijn afstuderen brak de oorlog uit en vluchtte hij naar Nederland. Dankzij een nieuwe onderwijspilot voor vluchtelingstudenten, konden Kemakanma en vier andere geneeskundestudenten in het UMC Utrecht de benodigde studiepunten halen om hun artsdiploma in Oekraïne te ontvangen.

Omdat de studenten uit Oekraïne al in azc’s in Nederland waren, goed Engels spraken en gemotiveerd waren om hun geneeskundestudie af te ronden, werden zij geselecteerd voor het nieuwe programma van het UMC Utrecht. Dit programma was als pilot in korte tijd ontwikkeld op initiatief van universitair docent Global Health Joyce Browne en Iris Homan van het International Office. “Er was een internationale vluchtelingencrisis en we hoorden allemaal de verhalen van studenten die hun studie plotseling moesten onderbreken, waaronder veel geneeskundestudenten. Veel collega’s en studenten wilden graag ‘iets’ doen om hun steentje bij te dragen”, aldus opleidingsdirecteur geneeskunde Annet van Royen van het UMC Utrecht.

Praktijkervaring opdoen

In korte tijd heeft UMC Utrecht een Engelstalig onderwijsprogramma opgezet. Dit bestond uit een van de Summer Schools, die het UMC Utrecht ieder jaar verzorgt, gevolgd door zes weken meelopen in de kliniek bij de afdelingen chirurgie, kindergeneeskunde en gynaecologie. De stage op de afdeling combineerden de vluchtelingstudenten met wekelijks twee onderwijsdagen. Ook ontvingen zij steun van een buddy, een laatstejaars geneeskunde student uit Utrecht.

Door samen te werken met de Utrecht Summer School kon er accommodatie op de campus geregeld worden. Zo konden de studenten zich beter concentreren op hun onderwijs. “Opvallend was dat geneeskundestudenten in Oekraïne, mede door corona, vooral veel theorie krijgen en minder praktijkvaardigheden”, vertelt arts-klinisch onderwijs gynaecologie Peter Hoge. Daarom richt het programma zich ook op dat laatste: oefenen op fantoom-poppen, zoals bloed prikken, een zwangere buik voelen of een speculum inbrengen bij de patiënt om te kijken of de baby goed ligt. “Daarnaast vonden we het belangrijk in onderwijs aandacht te hebben voor professionele ontwikkeling en het bredere perspectief op de gezondheidszorg. Dit met verschillende gastsprekers van andere vakgebieden zoals psychologie, ethiek en communicatie.”

Diploma op zak

Deze zomer behaalden de vijf studenten hun laatste studiepunten. Op 26 augustus vond de diploma-uitreiking in het UMC Utrecht plaats en kregen de studenten certificaten om bij de Universiteit in Kharkiv in te wisselen voor het artsdiploma.