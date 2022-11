UMC Utrecht en Prinses Máxima Centrum vernieuwen samenwerking

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum werken al sinds 2014 intensief samen. “We werken intensief samen in de dagelijkse zorg voor de kinderen met kanker. Ook werken we samen aan verschillende onderzoeksprogramma’s”, aldus Gita Gallé, bestuurslid van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Landelijke concentratie

De afspraken over de dienstverlening op het gebied van Juridische Zaken, Financiën, Neurochirurgie, OK en IO-MRI zijn onlangs vernieuwd. “Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst bevestigen we de afspraken die bij onze wederzijdse dienstverlening horen. Dat brengt duidelijkheid en is belangrijk om onze samenwerking in de toekomst in vertrouwen voort te kunnen zetten”, vertelt Gallé.

Ook bij chirurgische ingrepen werken het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), onderdeel van UMC Utrecht, en de specialisten uit het Prinses Máxima Centrum nauw samen. “Daardoor kunnen we de landelijk geconcentreerde zorg voor kinderen met kanker, zo optimaal mogelijk uitvoeren.” Het Prinses Máxima Centrum heeft geen eigen operatiefaciliteiten en maakt daarom gebruik van de OK’s van het WKZ.