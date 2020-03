UMC Utrecht en Sectra verspreiden AI-platform wereldwijd

Het UMC Utrecht verkoopt de techniek van haar zelf ontwikkelde AI-platform IMAGR aan het internationale IT-bedrijf Sectra. Het UMCU bepaalt de komende drie jaar mede hoe de AI wordt uitgerold in vele ziekenhuizen wereldwijd. Met het Utrechtse AI-platform blijven ziekenhuizen baas over hun eigen medische data.

Het UMCU en Sectra, een IT-bedrijf voor medische beeldvorming en cybersecurity, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking is bedoeld om zorgaanbieders op een eenvoudige, snelle en veilige manier Artificial Intelligence (AI) applicaties aan te bieden via een IT-infrastructuur die artsen en IT-experts hebben ontwikkeld in het UMC Utrecht. De infrastructuur maakt het mogelijk om verschillende AI-applicaties in één systeem te laten draaien. Daardoor kan AI-technologie in de kliniek gebruikt worden en daarmee de patiëntenzorg wordt verbeterd.

Belofte zelflerende AI is groot

Zelflerende AI-software kan radiologen helpen hun werk sneller, preciezer en effectiever te doen. “Diagnostische AI-applicaties zijn supergespecialiseerd”, vertelt Wouter Veldhuis, radioloog en initiatiefnemer van IMAGR. “Ze kunnen één ding heel goed, bijvoorbeeld het detecteren van borstkanker op een mammografie of de mate van slijtage in een reumahand bepalen op een röntgenfoto.”

Gezien deze voordelen zou je verwachten dat AI-applicaties al op grote schaal op de afdelingen radiologie van ziekenhuizen draaien. Dat valt echter tegen. AI-software zijn als losse componenten vaak lastig inpasbaar in de ICT-systemen van ziekenhuizen. De reden hiervoor is simpel: de digitale infrastructuur ontbreekt om alles aan elkaar te koppelen.

IMAGR is veilig en universeel systeem

Daarom hebben medisch specialisten en IT-experts Edwin Benning en Christian Mol in het UMC Utrecht in drie jaar tijd IMAGR ontwikkeld. Dat is een digitale infrastructuur waarop AI-software kan draaien binnen de klinische workflow. De infrastructuur is flexibel en geschikt voor alle AI-toepassingen. Alle applicaties van externe leveranciers worden daardoor geïntegreerd in één systeem. De techniek zorgt er ook voor dat de AI-toepassingen van de interactie met de radioloog kan leren, en daarmee met iedere versie verbeterd kan worden.

Samenwerking UMCU en Sectra

De wereldwijde marktpositie van Sectra biedt een kans om de ontwikkelde infrastructuur op grote schaal in de praktijk te brengen over de hele wereld. “Door deze samenwerking kunnen onze klanten toegankelijk en laagdrempelig AI-technologie gaan gebruiken”, zegt Fredrik Häll, Vice President Product Management bij Sectra Imaging IT Solutions. “UMC Utrecht is al lang een bestaande klant van Sectra en een voorloper in het digitaliseren.”

