UMC Utrecht gaat nieuwe behandeling na beroerte uitgebreid testen

Het UMC Utrecht gaat de methode nu uitgebreider testen in de helft van de Nederlandse revalidatiecentra. Als daar ook een positief resultaat uitkomt, kan de behandeling in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen. Voor het onderzoek heeft het Zorginstituut 4 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld komt uit een programma dat ‘Veelbelovende Zorg’ heet.

Te mooi om waar te zijn

Volgens de onderzoekers leek TMS eerst “te mooi om waar te zijn”, maar na de eerste ervaringen denken ze dat het toch echt werkt. Mensen die een beroerte krijgen, houden daar vaak motorische klachten aan over. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het bewegen van hun armen of handen. Dat kan na een aantal dagen of weken vanzelf overgaan, maar als klachten langer aanhouden ontbreken momenteel nog goede behandelopties. De hoop is dat hersenstimulatie dit gat kan opvullen.

Veilig en pijnloos

TMS is veilig en pijnloos, stelt het UMC Utrecht. Door het apparaat op een specifieke plek op het hoofd van de patiënt te leggen, wordt het hersengebied eronder geactiveerd of juist geremd. “Omdat dit onderzoek zich focust op het verbeteren van de arm- en handfunctie, wordt een deel van de motorische cortex gestimuleerd. Dat gebied is verantwoordelijk voor het aansturen van de handen en de armen”, legt het ziekenhuis uit.

Enorme doorbraak

Als de studie een succes wordt, zou dat voor deze patiëntengroep een “enorme doorbraak” betekenen, zegt neurobioloog Rick Dijkhuizen, een van de betrokken onderzoekers. (ANP)