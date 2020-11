UMC Utrecht onderzoekt toepassing van hologrammen tijdens hersenoperaties

Een hologram is een driedimensionale afbeelding die bijvoorbeeld kan worden vertoond via een 3D-bril, tablet of smartphone, legt het UMC Utrecht uit op haar site. Neurochirurg Tristan van Doormaal hoopt deze technieken te gebruiken bij hersenoperaties. Het wordt nu al gebruikt in de voorbereiding van operaties. “Met een 3D-bril, gelinkt met het hoofd van de patiënt, kunnen we exacter navigeren en gevaren zien. We kunnen op het hologram bijvoorbeeld precies zien waar een bloedvat achter een hersentumor zit of waar we een drain kunnen plaatsen, zonder belangrijke delen in de hersenen te raken. Dit maakt operaties veiliger en sneller en dus minder belastend voor patiënten.”

Twee brillen

Hersenchirurgen in het UMC Utrecht gebruiken nu al hologrammen om operaties voor te bereiden en patiënten te informeren. De volgende stap is de hologrammen inzetten tijdens de operatie. Hoe, daar wordt nu aan gewerkt. Een chirurg kan namelijk niet én door een 3D-bril kijken en door de microscoop, wat nodig is voor de operatie.

Automatisch omzetten beeld

Een belangrijke stap in het kunnen projecteren van een hologram tijdens een hersenoperatie. Van Doormaal: “Het hologram moet natuurlijk alleen de nuttige informatie overzichtelijk tonen.” Daarom wordt nu het 2D-beeld van een MRI- of CT-hersenscan omgezet naar het 3D-beeld. “Bij het ombouwen van het beeld is het onder andere belangrijk dat alle verschillende weefsels op 2D-beeld, zoals hersenen, bot, tumorweefsel en hersenvocht, goed herkend worden door de computer en los van elkaar kunnen worden weergegeven. Dan kan een chirurg snel een hologram maken dat alleen de nodige informatie.”

1 miljoen subsidie

Voor de doorontwikkeling van de techniek werkt het UMC Utrecht samen met de “start-up” Augmedit BV. Dit bedrijf ontving 1 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie.

Veilig in de cloud

“Om de 3D-informatie veilig op te kunnen slaan en te kunnen bewerken, hebben we een cloud-oplossing gebouwd”, vertelt Van Doormaal. “Een 3D-bril, 3D-scherm of smartphone kan deze informatie uit de cloud inlezen en het hologram tonen.”