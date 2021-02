UMC Utrecht start covid-vaccinatiestudie bij downsyndroom

Hoewel er al veel bekend is over de werking van vaccins bij mensen met het syndroom van Down, is er nog geen specifiek onderzoek gedaan naar het effect van corona-vaccins bij deze groep. Het UMC Utrecht is daarom onlangs een studie gestart, onder leiding van kinderinfectioloog Louis Bont.

Mensen met het syndroom van Down hebben een grotere kans om besmet te raken met corona, en worden er ook zieker van. Afstand houden is voor deze groep echter bijna onmogelijk, aldus Louis Bont, kinderinfectioloog bij UMC Utrecht op de website van het ziekenhuis. Onlangs begon hij een onderzoek naar in hoeverre corona-vaccins, die gebruikt worden in de huidige vaccinatiecampagne, voldoende bescherming bieden aan mensen met het syndroom van Down. Het UMC Utrecht ontving van het ministerie van VWS een flinke subsidie voor dit project.

Grotere kans op overlijden

In 2010 toonde eerder onderzoek van Bont aan dat kinderen met downsyndroom een hogere kans hebben op luchtweginfecties. Recentere studies laten zien dat deze groep ook een groter risico hebben om te overlijden aan de gevolgen van corona. Bont: “Dit komt mogelijk doordat ze het virus niet goed kwijtraken, maar het zou ook kunnen komen door een overmatige afweerreactie op het virus. Vanwege die kwetsbaarheid hebben mensen met downsyndroom het corona-vaccin hard nodig, maar er zijn redenen om te twijfelen aan het succes van deze vaccinatie.”

Wetenschappelijke expertise

Vaccins werken vaak minder goed bij mensen met het downsyndroom, is bekend uit eerder onderzoek. Maar er zijn nog geen studies uitgevoerd naar de werking van corona-vaccins bij deze groep, het UMC Utrecht is daarmee een pionier. Bont: “Toen ik het telefoontje van VWS kreeg, was ik meteen enthousiast. Hier hebben we de wetenschappelijke expertise om zo’n trial te doen. Dat we dit onderzoek vanuit ons ziekenhuis mogen organiseren, daar ben ik natuurlijk trots op.”

Huidige vaccinatiestrategie

Bont is kritisch over de huidige vaccinatiestrategie. Mensen met downsyndroom komen momenteel niet in aanmerking voor vaccinatie, omdat alleen mensen in gehandicaptenzorginstellingen ingeënt worden. Zij lopen echter wel grote risico’s, legt Bont uit.

“Denk aan mensen in de leeftijdsgroep van 20 tot 50 jaar, die in meer of mindere mate zelfstandig wonen of thuis bij hun ouders bijvoorbeeld. Ook voor deze mensen met downsyndroom wil ik me sterk maken, want het is heel belangrijk dat zij ook snel worden gevaccineerd. En voor alle mensen met downsyndroom is het heel goed dat we met dit onderzoek in kaart kunnen brengen of het vaccin hen voldoende beschermt. Zodat we, als dat niet zo is, snel passende maatregelen kunnen nemen, zoals eventueel een extra vaccinatie.”