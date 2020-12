UMC Utrecht test nieuw coronavaccin van CureVac

Het UMC Utrecht begint nog dit jaar met het testen van een nieuw coronavaccin van het Duitse bedrijf CureVac. Om de pandemie te stoppen, is het volgens het academische ziekenhuis van belang dat er meerdere vaccins op de markt komen. Tot april zoeken de onderzoekers ongeveer tweeduizend vrijwilligers die willen meewerken aan deze fase 3 studie.

De ene helft krijgt een placebo en de andere helft het vaccin. Het gaat hier om de mRNA-technologie. Hierbij herkent het lichaam het corona-eiwit als lichaamsvreemd en activeert afweercellen om antistoffen te produceren. Het eigen afweersysteem wapent zich tegen het virus. Het vaccin wordt in twee doses toegediend. Tussen de eerste en de tweede dosis zit vier weken.

Het UMC begint op 28 december met de studie, die tegelijkertijd in diverse landen wordt uitgevoerd. Waarschijnlijk sluiten meerdere ziekenhuizen zich bij het onderzoek aan, zodat mensen in heel Nederland kunnen deelnemen. Wereldwijd doen 36.500 mensen mee met de test van het vaccin van CureVac.

Vaccins goedgekeurd

Er bestaan nu twee vaccins, van Pfizer en Moderna, die in het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedkeuringstraject zitten. Maandagmiddag besloot het Europees Geneesmiddelenbureau dat het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt, veilig is om te worden toegediend. Het EMA buigt zich op 6 januari over goedkeuring van het vaccin van Moderna.