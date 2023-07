UMC Utrecht treedt toe tot Alliantie Voeding in de Zorg

UMC Utrecht is sinds 3 juli bestuurlijk aangesloten bij de Alliantie Voeding in de Zorg. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen University en Rijnstate maakten al onderdeel uit van de alliantie.

De Alliantie Voeding in de Zorg heeft als doel om wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar te maken in de zorg, nationaal en internationaal. De toetreding van het academische ziekenhuis versterkt de innovatiekracht en het netwerk.

Belang in krachten bundelen

“Als UMC Utrecht willen wij impact maken op de gezondheid van de mensen die bij ons komen voor zorg. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst”, aldus Josefien Kursten, lid van de raad van bestuur van UMC Utrecht. Vanuit het concept van positieve gezondheid wordt een integrale benadering steeds belangrijker.

De Alliantie Voeding in de Zorg bundelt al jaren de krachten van praktijk en wetenschap. Met de toetreding van UMC Utrecht krijgt de Alliantie niet alleen meer slagkracht, maar ook toegang tot specifieke expertise op het gebied van nieuwe technologieën en innovaties in de beweegzorg.

Hoogleraar Fysiotherapiewetenschap aan het UMC Utrecht Cindy Veenhof zal namens het ziekenhuis zitting nemen in het bestuur van de Alliantie Voeding in de Zorg. De vier partners werkten de afgelopen jaren al samen aan meerdere thema’s in het Rijk-Regio programma ‘Regiodeal Foodvalley’.