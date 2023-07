UMC Utrecht: vertrouwen in volgende zaak over kinderhartchirurgie

Het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum houden vertrouwen in de rechtszaak die eind dit jaar dient over de kinderhartchirurgie. Dit laten ze weten nadat de voorzieningenrechter oordeelde dat het concentreren van de kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zegt teleurgesteld te zijn over het besluit van de voorzieningenrechter.