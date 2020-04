UMC Utrecht zet slimme monitoring in voor coronapatiënten

Verpleegkundigen in het UMC Utrecht gebruiken een ‘slimme pleister’ en een speciale monitor om patiënten op de covid-19 afdeling continu te monitoren. Juist bij deze ziekte is dat van belang, omdat de toestand van de patiënt ongemerkt snel kan verslechteren.

De monitoring verloopt deels via een draadloze sensor, verwerkt in een ‘slimme pleister’ die op de borst van de patiënt wordt bevestigd. Zo kunnen verpleegkundigen op afstand hartslag en ademfrequentie in de gaten houden. Het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten via een gewone saturatiemeter, maar de gegevens daarvan worden via een speciaal ontwikkelde monitor eveneens permanent in de gaten gehouden .

“Het ziekteverloop bij corona is grillig. Bij de controles aan het bed lijkt het zuurstofgehalte in het bloed vaak goed,” aldus technisch geneeskundige Martine Breteler. “De patiënt is dan niet benauwd. Maar kort daarna kan hij ineens op de alarmbel drukken en dan blijkt de zuurstof opeens heel laag. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Met continue monitoring ondervang je dat probleem.”

Vrijwilligersteam

Philips is de leverancier van de sensor en de monitor. De gegevens over hartslag, ademhaling en saturatie worden via de monitor, die achter het bed is geplaatst, naar een speciaal dashboard gestuurd. De bloedwaarden van de patiënt komen via de monitor elke minuut binnen in een speciaal hiervoor ingerichte monitoringkamer.

In deze kamer heeft een vrijwilligersteam van co-assistenten en studenten technische geneeskunde toegang tot het digitale dashboard. Zij monitoren vierentwintig uur per dag de waarden van patiënten en geven verpleegkundigen een seintje als de patiënt verslechtert.

Langs de patiënt

Het UMC Utrecht wil voorkomen dat verpleegkundigen zich niet meer aan het bed van de patiënt vertonen. Breteler: “Een risico is dat je alles op afstand kunt zien en daardoor niet meer de kamer ingaat. Dat is niet de bedoeling. Verpleegkundigen moeten altijd langs de patiënt om controles te kunnen doen en met hun klinische blik te beoordelen hoe het met de patiënt gaat.”

Daarnaast geeft het systeem patiënten een veilig gevoel. “Hoewel ze in isolatie liggen, weten ze dat hun waarden op afstand in de gaten worden gehouden.”