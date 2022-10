UMC Utrecht zet Sterilwave in voor minder ziekenhuisafval

De proef met de zogenoemde Sterilwave loopt nu een jaar, schrijft UMC Utrecht op 10 oktober. Het afvalvolume neemt met zo’n 40 procent af. Daardoor is er minder CO2-uitstoot. De overgebleven lading is niet meer besmettelijk of gevaarlijk. Het ziekenhuis wil de capaciteit nu uitbreiden tot zo’n 60 tot 70 ton afval per jaar. Nu wordt ongeveer 30 procent van al het ziekenhuisafval verwerkt.

Het restproduct wordt ingezet als zaagselvervanger in de cementindustrie. Dan hoeven daarvoor ook geen bomen meer te worden gekapt.