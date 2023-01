UMC vraagt personeel thuis te werken om staking streekvervoer

Het UMC Utrecht vraagt personeel vanwege de aangekondigde staking in het streekvervoer donderdag en vrijdag thuis te werken. Op die manier zijn er meer parkeerplekken bij het ziekenhuis beschikbaar voor patiënten die met de auto in plaats van met het openbaar vervoer komen. Ook wordt medewerkers die wel naar het UMC komen verzocht hun auto een eindje verderop neer te zetten, aldus een woordvoerster.

Het verzoek van het UMC geldt alleen voor medewerkers die thuis kúnnen werken, zoals mensen met een kantoorbaan. Het ziekenhuis regelt zelf geen vervangend vervoer voor patiënten, ook is het niet zo dat er preventief afspraken worden afgezegd.

Meerdere ziekenhuizen in het land verwachten geen grote hinder van de staking, blijkt uit een rondgang. Zo vindt het Radboudumc in Nijmegen het niet nodig om voorzorgsmaatregelen te treffen. “Gelet op de aandacht in landelijke media vertrouwen we erop dat patiënten rekening houden met de mogelijke gevolgen voor hun reis naar het Radboudumc”, laat een zegsman weten.

Maatwerk

Ziekenhuizen geven aan zich flexibel op te stellen voor mensen die door de staking toch hun afspraak dreigen te missen. “Hoe we dat oplossen is maatwerk op zo’n moment, daar valt altijd wel een mouw aan te passen”, zegt een woordvoerster van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. “Het is overmacht, daar zullen we nooit moeilijk over doen.”

Overigens verwacht het Friese ziekenhuis weinig afzeggingen door de staking. De meeste patiënten komen volgens de woordvoerster niet met het openbaar vervoer naar Drachten, dat geen treinstation heeft. “Veel mensen komen met familie mee. Voor zover ik weet is het bij vorige stakingen in het streekvervoer ook geen groot probleem geweest. En voor wie dat wel geldt, maken we een nieuwe afspraak.”

Datzelfde geldt voor het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz), dat locaties heeft in Vlissingen, Goes en Zierikzee. “Er zijn veel mensen die hier met besteld vervoer komen of met een familielid”, legt een woordvoerster uit. “Het ov is hier niet de belangrijkste toevoer naar het ziekenhuis. Wij hebben bij voorgaande stakingen ook niet gezien dat veel mensen afzeggen. Maar als we dat nu wel merken, dan kunnen we niet anders dan daar heel flexibel in zijn.”

Donderdag en vrijdag leggen naar verwachting duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer het werk neer. Daar heeft vakbond FNV toe opgeroepen na het klappen van een cao-overleg. (ANP)