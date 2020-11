UMCG-arts wordt directeur Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

Jan Peter Rake wordt per 1 februari de nieuwe medisch directeur van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Hij volgt in deze rol Kees Noordam op.

Kinderarts Rake (52) is momenteel medisch manager van de polikliniek Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG en kinderarts bij de Stichting KinderThuisZorg. Eerder was hij medisch manager Kindergeneeskunde in het Martini ziekenhuis.

Bestuursvoorzitter Bertine Lahuis van het Radboudumc is blij met de benoeming: “Jan Peter Rake heeft brede ervaring als kinderarts zowel in een academische setting als ook het transmurale veld. Hij staat bekend om zijn verbindende eigenschappen in het zorgveld van kinderen.”

Rake zal samen met Nienke Plass -Verhagen de directie van het Amalia kinderziekenhuis gaan vormen.