UMCG gaat personeel uitwisselen met Defensie

Het UMCG is een van de veertien ziekenhuizen waarmee Defensie structureel samenwerkt. Het is de bedoeling dat door de deal alle partijen de beschikking krijgen over meer en hoogwaardig opgeleid personeel. “Met het aangaan van deze samenwerking nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als UMCG en als aangewezen traumacentrum”, zegt het UMCG. Volgens het ziekenhuis draagt de samenwerking bovendien bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Mee op missie

De chirurgische teams van Defensie werken in civiele ziekenhuizen als ze niet op oefening of op uitzending zijn. Dat betekent extra capaciteit voor het ziekenhuis. Daar staat tegenover dat vanuit het Groningse ziekenhuis in totaal zestien anesthesiologen, chirurgen, anesthesiemedewerkers, OK-assistenten en IC-verpleegkundigen zich vrijwillig beschikbaar stellen om te worden opgeleid tot reservist. Daarna behoren ze tot de flexibele schil van Defensie. Indien nodig gaan zij ook mee op missie in het buitenland. Volgens het UMCG heeft dat geen invloed op de beschikbare capaciteit voor de behandeling van patiënten in het ziekenhuis.