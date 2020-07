UMCG-medewerker moet na vakantie mondkapje op

Medewerkers van het UMCG in Groningen die terugkomen van een buitenlandse vakantie moeten de eerste twee weken minimaal een mondkapje dragen in het ziekenhuis.

Dat heeft de raad van bestuur besloten. Als medewerkers in een ‘geel gebied’ zijn geweest (ruwweg West-Europa) wordt hen aangeraden om de eerste twee weken na terugkomst zoveel mogelijk thuis te werken – als dat niet lukt, moeten ze in het UMCG een medisch mondmasker dragen.

Balkanlanden

Als een medewerker in oranje gebied is geweest (de rest van de wereld, maar ook alle Balkanlanden, Turkije, Zweden en Ierland), moeten sowieso twee weken thuis in quarantaine blijven van het UMCG. De maatregel is van belang, omdat de vakantieperiodes in het noorden van het land vroeg vallen. “De eerste medewerkers komen aanstaande maandag al terug van vakantie”, aldus een woordvoerder.

Isala Zwolle

Isala in Zwolle heeft de normen verscherpt voor bezoekers en patiënten. Sinds vrijdag moeten zij als ze in een oranje gebied zijn geweest voortaan een mondkapje dragen. Bovendien dienen de mensen die een coronatest hebben gedaan bij de GGD maar nog wachten op een uitslag ook een mondkapje dragen.

Sinds kort zijn sommige ziekenhuizen strenger met betrekking tot de hygiëne. Donderdag liet Meander Medisch Centrum in Amersfoort weten dat bezoekers van dertien jaar of ouder verplicht een mondkapje moeten dragen op de verpleegafdeling en kamers met patiënten.

Richtlijnen RIVM

De NVZ maakte vandaag bekend de richtlijnen van de RIVM te volgen. Dat zou duidelijk zijn voor patiënten, bezoekers en de zorgprofessionals. Individuele ziekenhuizen mogen daar wat de NVZ betreft om goede redenen van afwijken, bijvoorbeeld vanwege de lokale situatie. In het Diakonessenhuis Utrecht moeten bezoekers op de verpleegafdeling een mondmasker dragen. In Ziekenhuis Gelderse Vallei hoeft dat alleen bij de spoedeisende hulp.

Advies OMT

Vandaag heeft het kabinet besloten te laten onderzoeken of er een mondkapjesplicht voor de openbare ruimte moet komen, zei minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De Tweede Kamer had hierop aangedrongen. Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team (OMT) om advies over het nut van mondkapjes. Wanneer dat advies er komt is niet duidelijk.