UMCG slachtoffer van telefoonterreur door complotdenkers

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is de afgelopen dagen telefonisch belaagd. Medewerkers werden lastiggevallen en bedreigd door complotdenkers die boos zijn na een bericht over het onvrijwillig isoleren van coronapatiënten.

Het UMCG is door het ministerie van VWS aangewezen als ziekenhuis voor vermoedelijke coronapatiënten die niet vrijwillig meewerken aan isolatie. Dat dit een laatste noodgreep is voor een zeer specifieke groep die mogelijk een gevaar vormt voor de omgeving, ging verloren in de berichtgeving in sommige (social) media.

Oproep op Telegram

Het bericht was aanleiding voor een groep activistische complotdenkers om via berichtendienst Telegram gelijkgestemden op te roepen om massaal het Groningse ziekenhuis te bellen. Dat leidde tot een stortvloed aan telefoontjes, die dinsdagavond op gang kwam en korte tijd de telefooncentrale overbelastte. Nietsvermoedende medewerkers van het ziekenhuis kregen de volle laag met scheldpartijen en ernstige bedreigingen. Eén van hen kon het niet aan en vertrok voortijdig naar huis.

Ziekenhuis geschokt

Het ziekenhuis is geschokt over de agressie en laat weten het er niet bij te laten zitten. Welke mogelijkheden het UMCG heeft om de telefoonterreur te stoppen en de daders ter verantwoording te roepen, is niet bekend. Wel benadrukt het ziekenhuis dat het absoluut niet zo maar coronapatiënten onvrijwillig isoleert en er bovendien niet eens zelf over gaat. “De besluitvorming hiervoor ligt bij de Veiligheidsregio, niet bij ons. Ons ziekenhuis bemoeit zich op geen enkele manier met de beslissing om iemand wel of niet gedwongen op te nemen”, aldus een woordvoerder in het AD.