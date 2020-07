De umc’s lijden dit jaar 125 à 180 miljoen euro schade doordat veel onderzoek en onderwijs door de coronacrisis is weggevallen. Daarom gaat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) eind deze maand praten met de ministeries van Onderwijs (OCW) en VWS over vergoeding van de schade.

Dit zegt Mirjam van Velthuizen, lid raad van bestuur UMC Utrecht, namens het bestuur van de NFU op Zorgvisie: “Als we geen compensatie krijgen, komen alle umc’s dit jaar fors in de rode cijfers.” Oorzaak van de terugval van inkomsten is het grotendeels stilgevallen laboratoriumonderzoek. Bovendien is veel onderwijs uitgevallen en ook Summer Schools gaan niet door.

