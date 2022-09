Umc’s stemmen in met zorgakkoord

Er is geen twijfel dat aanpak van de zorg nodig is, erkent de club. “Nederland kampt met stijgende zorgkosten, toenemende arbeidsmarktkrapte en steeds meer patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Ook de NFU ziet dat er zware tijden aankomen: de inflatie is gigantisch, we kampen met een energiecrisis en de naweeën van een twee jaar durende pandemie drukken op de zorg. Er is daarom geen twijfel dat er oplossingen nodig zijn om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden.”

Concentratie hoogcomplexe zorg

Bertine Lahuis, voorzitter NFU, spreekt van een enorme opgave “maar niets doen is geen optie” en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken. De umc’s zelf nemen bijvoorbeeld graag samen met andere partijen “het initiatief om concrete plannen te maken voor meer concentratie van hoogcomplexe zorg.”

Preventie

Er moet ook veel aan preventie worden gedaan, vindt NFU. “Gezondheid wordt namelijk niet alleen beïnvloed door wat je eet of hoe vaak je beweegt, maar ook door luchtkwaliteit of armoede. Dat vraagt om een kabinetsbreed beleid dat gezondheid stimuleert.” De NFU heeft verder onder andere ingezet op duurzaamheid, digitalisering en arbeidsmarkt. Ook over deze onderwerpen zijn volgens de federatie goede afspraken gemaakt.

Vraagtekens bij betaalbaarheid

De organisatie houdt vraagtekens bij de haalbaarheid van het akkoord met de huidige middelen. “Het zal voor alle partijen een uitdaging zijn”, stelt Lahuis.

Het Integraal Zorgakkoord moet voor Prinsjesdag gesloten zijn. Organisaties uit het hele zorgveld praten erover mee, waaronder de ziekenhuizen, de huisartsen en verpleegkundigen, de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland. Leden van de Nederlandse ggz, de vereniging van organisaties die geestelijke gezondheidszorg leveren, stemden ook al in. Belangenorganisatie voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten MIND echter niet. (ANP)