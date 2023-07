Umc’s vragen rechter om pauze in concentratie kinderhartchirurgie

De pauzeknop moet ingedrukt worden bij het plan van demissionair zorgminister Ernst Kuipers om operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen te concentreren in Rotterdam en Groningen. Dit besluit van de minister leidt nu al tot grote onrust en heeft daarmee grote effecten op de kinderhartzorg van de ziekenhuizen in Utrecht en Leiden/Amsterdam, bepleiten deze universitair medische centra.

Als het aan Kuipers ligt, moet het plan juist doorgaan. Hij wil dat de concentratie in oktober 2025 geregeld is. Dat geeft de ziekenhuizen nog grofweg tweeënhalf jaar om deze transitie vorm te geven. Die tijd is hard nodig, zegt de landsadvocaat dinsdag voor de voorzieningenrechter. Die wijst er ook op dat de concentratie urgent is: in 2021 stelde een belangrijk rapport al dat de huidige situatie onhoudbaar werd. Het was beter om die zorg te clusteren in twee, hooguit drie centra.

Onrust

Het kort geding is aangespannen door UMC Utrecht en het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), dat is opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC. Zij zeggen dat het besluit van de demissionair minister invloed heeft op andere zorg in hun ziekenhuizen.

Het is volgens hen ook urgent dat de rechter nu de pauzeknop indrukt. In november zal de zaak inhoudelijk besproken worden, maar ook in het komende half jaar kan onrust door dit besluit van de minister ertoe leiden dat zorgprofessionals vertrekken. (ANP)