Unilabs en Altamedial bundelen krachten in de Nederlandse diagnostiek

Unilabs is een aanbieder op het gebied van medisch diagnostische diensten en Altalmedial is een aanbieder van laboratoriumdiagnostiek. De organisaties verwachten hun gezamenlijke visie verder vorm te geven. Op het gebied van kwaliteit en kosten, maar ook op het versnellen van innovatie.

‘Beste van twee organisaties’

De individuele zorgverleners en patiënten blijven prioriteit voor beide organisaties. Bestuursvoorzitter van Altalmedial Claudia Pronk, zegt erover: “Onze experts zijn ook straks nauw betrokken bij het zorgnetwerk in de buurt. Unilabs biedt ruimte voor het optimaliseren van processen en de mogelijkheid kansrijke nieuwe technieken en diensten te implementeren. We bieden zorgverleners en patiënten het beste van twee organisaties.”

Jeroen van Roon, onlangs benoemd tot bestuursvoorzitter van Unilabs Benelux: “Op deze manier zijn we in staat om veel zorgverleners en patiënten in een groot gebied van Nederland te bedienen en ons strategisch innovatieprogramma breder uitrollen.”