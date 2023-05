Universiteit Maastricht wil af van hoogleraar om ongewenst gedrag

De man werd in het najaar van 2022 al op non-actief gezet. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de hoogleraar zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel ongewenst gedrag. Een woordvoerder van de UM bevestigde dinsdag berichtgeving hierover in het universiteitsblad De Observant.

Het onafhankelijk onderzoek tegen de man begon in het najaar van 2022 in opdracht van Annemie Schols, decaan van de faculteit. In totaal kwamen vijf meldingen van promovendi en studenten binnen over ongewenst gedrag, aldus de woordvoerder van de UM. “Gezien aard en omvang van de meldingen rond zijn gedrag hebben we besloten zijn leerstoel niet te continueren”, zei de woordvoerder van de UM. “De man heeft sinds het najaar van 2022 geen onderwijstaken meer en is niet meer in de faculteit geweest.” (anp)