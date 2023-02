Utrecht komt tot 17 miljoen euro tekort op jeugdzorg

De gemeente Utrecht verwacht een miljoenentekort op de jeugdzorg dat kan oplopen tot 17 miljoen euro in 2027, meldt RTV Utrecht , op basis van het college van B&W. Dit jaar gaat het om een tekort op de begroting van 7,2 miljoen euro, als de gemeente niet ingrijpt. Eenmalig verhoogt de gemeente de budgetten met 4 miljoen euro.

Scherpe keuzes zijn nodig om binnen de begroting te blijven en Utrechtse gezinnen zullen dit ook gaan merken. Er zal bijvoorbeeld langer gewacht moeten worden op hulp of hulp wordt in groepsverband gegeven. Jeugdhulporganisaties krijgen de opdracht om tegen 1 april van dit jaar met een plan te komen hoe ze binnen de begroting blijven.

Hervormingsagenda

Een van de oorzaken van het tekort is de vertraging in de Hervormingsagenda Jeugd, die ook tot een besparing moet leiden. Ook inzet op jeugdhulp zonder verblijf in een instelling leidt op korte termijn tot hogere kosten, hoewel de ontwikkeling op langere termijn voor structureel hogere kosten zorgt.