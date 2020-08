Utrecht krijgt in september digital first huisartsenpraktijk

In september gaat in Utrecht de eerste digital first huisartsenpraktijk in Nederland van start. Het idee achter het concept DocLine is om met een kleine praktijkruimte uitgebreide digitale zorg te verlenen.

Gezondheidscentrum Galgenwaard wordt op 1 september officieel DocLine Utrecht. DocLine is een initiatief van Arts en Zorg, een zorgaanbieder met 28 gezondheidscentra en praktijken verspreid over heel Nederland.

De digital first huisartsenpraktijk moet patiënten in staat stellen om ieder moment van de dag in een digitale omgeving vragen te stellen, een afspraak te maken, medicijnen aan te vragen, labuitslagen te bekijken en hun medisch dossier in te zien. Een eerste consult met de huisarts vindt plaats via videobellen of telefoon, zonder tussenkomst van een doktersassistent. Indien nodig volgt er een fysiek consult op de praktijk.

Huisartsen van DocLine-praktijken krijgen ondersteuning van een team van huisartsen en assistenten die buiten de reguliere praktijkuren de zorg op afstand overnemen. Hierdoor hebben patiënten de hele week, ook ’s avonds en in het weekend, de mogelijkheid om een huisarts te spreken of via chat eenvoudige zorgvragen te stellen.

Met het project poogt Arts en Zorg de eerste lijn te innoveren en toekomstbestendig te maken.