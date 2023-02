Utrechts thuiszorgbedrijf moet stoppen van IGJ

Thuiszorgaanbieder Lobie Care in Utrecht moet stoppen met het verlenen van zorg. De IGJ stelt dat de organisatie, ondanks eerdere aanwijzingen, nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg. “Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten”, zegt de inspectie.

Lobie Care moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, alle zorg stoppen en de cliënten overdragen. Ook mag de organisatie geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Van alles mis

Er is van alles mis bij Lobie Care, vindt de inspectie. Zo hebben zorgverleners “niet aantoonbaar de juiste deskundigheid voor de handelingen die zij uitvoeren”. De inspectie is meerdere malen op bezoek geweest bij Lobie Care en elk bezoek ziet de inspectie “nieuwe tekortkomingen in de geboden zorg”.

Lobie Care kan een reactie geven op het besluit van de inspectie, maar heeft dat vooralsnog niet gedaan. (ANP)