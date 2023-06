Utrechtse ziekenhuizen maken zich op voor intensieve regionale samenwerking

Het St. Antonius Ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht slaan de handen ineen om zoveel samen op te trekken. Met de andere zorgorganisaties in de regio willen ze de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord uitvoeren.

Dat hebben de vier raden van bestuur afgesproken in de regio-aanpak ziekenhuizen. In die regio-aanpak staan vijf ambities voor de regio Utrecht: acute zorg voorkomen en een betere doorstroming, de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren, concentratie van complexe zorg, behouden en opleiden van zorgprofessionals en zorgen voor een digitale infrastructuur. Deze bestuurlijke afspraken moeten ervoor zorgen dat alle inwoners van de regio passende zorg kunnen krijgen.

Model voor monitoring doorstroming

De zorg voor kwetsbare ouderen wordt bijvoorbeeld verbeterd met de regionale samenwerking door een model voor het monitoren van de doorstroom in de keten en knelpunten in capaciteit. Maar ook met een verbetering van processen bij indicatiestelling, overdracht en ontslag. Dit moet ervoor zorgen dat er minder patiënten in de ziekenhuizen wachten op een plaats in een vvt-instelling.

Samenwerking met vvt

Daarnaast willen de vier bestuurders Margriet Schneider, Astrid Posthouwer, John Taks en Luc Demoulin de samenwerking met de huisartsen, vvt-organisaties en andere zorgpartners intensiveren.

Lopende trajecten geïntensiveerd

De lopende gezamenlijke trajecten, zoals Data Delen Midden Nederland, Medisch regiecentrum UMCU, Utrechtzorg, vvt-project Juiste Zorg op het Juiste Bed en het ROAZ project toekomstige acute zorgketen worden geïntensiveerd.