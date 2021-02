Utrechtse zorginstellingen openen expertisecentrum D-ZEP

Op deze afdeling bundelen de organisaties hun expertise over de combinatie dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Ze gaan behandelingen aanbieden in instellingen en thuiszorg in de regio Utrecht. Cliënten kunnen tijdelijk opgenomen worden op acht locaties met expertise voor deze problematiek.

Terugkeergarantie

In de samenwerkingsovereenkomst tekenden de organisaties ook een ‘terugkeergarantie’. Cliënten gaan na behandeling terug naar hun vertrouwde verpleegtehuis.

Nieuwegein

De afdeling komt in de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk en wordt gerealiseerd door ZorgSpectrum. Door de coronacrisis is de verbouwing van de locatie vertraagd. De eerste cliënten zullen er vanaf medio 2021 terechtkunnen.