Utrechtse zorgondernemer veroordeeld voor PGB-fraude

Een 65-jarige man is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstras van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur. Daarnaast mag hij voor 5 jaar zijn beroep als zorgverlener, curator en bewindvoerder niet uitoefenen. De man is schuldig bevonden aan valsheid in geschrift en verduistering in de administratie en verantwoording van geld van het Persoonsgebonden Budget (PGB).

In 2004 richtte de man Fundament Dragers in Zorg op. Een instelling die verstandelijk gehandicapte of beperkte cliënten ondersteunde bij financiën en administratie op basis van PGB’s. Onafhankelijk van het aantal uren geleverde zorg betaalden de cliënten het bedrijf een maandelijks vast bedrag. Zilveren Kruis stelde in 2013 een onderzoek in naar Fundament.

Uitjes naar de Efteling

Uit het onderzoek bleek dat, gezien het aantal medewerkers van het bedrijf, er te veel uren waren geregistreerd, waarna Zilveren Kruis aangifte deed. Ook bleek dat er uitjes naar de Efteling waren betaald uit het PGB, dat er administratieve medewerkers die geen zorg leverden als begeleider geregistreerd waren, en dat er geld verduisterd is door onterecht huur af te schrijven van de rekening van een cliënt.

Lagere staf dan geëist

De straf van de rechtbank valt lager uit dan de officier van justitie eiste. Dit heeft onder meer te maken met de goede bedoelingen van de verdachte om zorg te verlenen aan verstandelijk gehandicapten, meldt Utrecht Nieuws.