UU haalt bestuursvoorzitter Zorgpartners Midden-Holland binnen

Margot van der Starre wordt de nieuwe vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Momenteel is zij bestuursvoorzitter bij Zorgpartners Midden-Holland.

Van der Starre begint op haar nieuwe post op 15 maart 2021. Ze volgt Annetje Ottow op, die voorzitter wordt van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Eerder was Van der Starre onder meer managing director van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

“Margot beschikt over de benodigde bestuurlijke en managementervaring en heeft bewezen dat ze richting kan geven én draagvlak kan verwerven in complexe organisaties”, zegt Joanne Kellermann, voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht. “Ze was eerder werkzaam bij het UMC Utrecht, dus ze kent het Utrecht Science Park en de academische wereld.”