UV-apparaat van start-up desinfecteert mondmaskers

“Het is bekend dat virussen kapot gaan door straling van UV licht”, zeg arts-microbioloog Jan Sinnige van Streeklab Haarlem in een persbericht. Hij onderzocht met met klinisch fysica en medici uit de regio een nieuw apparaat van medtech-startup UV Smart uit Delft. Dat is oorspronkelijk ontwikkeld om medische instrumenten te desinfecteren. De vraag was of het apparaat genoeg UVC-energie genereert om maskers te desinfecteren.

Veilig voor hergebruik

Sinnige: “Dit blijkt het geval te zijn. De binnenste filterlaag wordt niet voldoende belicht voor volledige sterilisatie, maar wel voldoende voor desinfectie van de buitenkanten en dus veilig voor hergebruik op de dag. Hoewel mondneusmaskers in principe niet bedoeld zijn voor hergebruik, is dat in deze noodsituatie nu toch mogelijk bij persoonsgebonden maskers die op dezelfde dag worden gebruikt. Dit kan wellicht het tekort aan mondneusmaskers enigszins helpen oplossen.”

Vezelstructuur intact

Door FFP2 mondmaskers ruim anderhalve minuut aan zeer sterke UVC straling bloot te stellen, worden alle bacteriën en virussen onschadelijk gemaakt, blijkt uit het onderzoek. De vezelstructuur en het filter blijven intact. De beschermende werking wordt dan ook niet aangetast door de behandeling.

Fabrikant UV Smart voert de productie op en verwacht op korte termijn zo’n 250 exemplaren van het apparaat te kunnen leveren.