UWV-topman gaat GGZ inGeest leiden

Fred Paling gaat op 21 september aan de slag als voorzitter van de raad van bestuur van GGZ inGeest in Amsterdam. Hij volgt hiermee Rinus van Riel op, die deze rol sinds september 2018 ad interim invult.

Paling is momenteel bestuursvoorzitter van het UWV, een functie die hij sinds 2018 bekleedt. Eerder was hij jarenlang divisiedirecteur en lid van de raad van bestuur bij het UWV. Daarnaast is Paling voorzitter van de raad van toezicht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en voorzitter van het bestuur van Samen Sterk zonder Stigma.

Paling vormt bij GGZ inGeest samen met Wencke de Wildt en Aartjan Beekman de raad van bestuur. De raad van toezicht denkt dat GGZ inGeest met de benoeming van Paling klaar is voor de toekomst.