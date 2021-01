Vaccinatie huisartsen en deel zorgpersoneel iets eerder

In een deel van Nederland wordt zorgpersoneel iets eerder gevaccineerd dan vorige week bekend is gemaakt. Ook huisartsen sluiten zich aan bij de vaccinaties van zorgmedewerkers. “Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen gelukkig nu verantwoord vervroegen”, aldus André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de koepel van alle GGD’en.

De eerste vaccinaties beginnen in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant het eerst: volgens planning op 8 januari in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, enkele dagen eerder dan gepland. Zorgmedewerkers in de rest van Nederland kunnen zich vanaf 15 januari melden: drie dagen eerder dan de planning.

Maandag zet GGD GHOR tweeduizend mensen in om afspraken te maken. Dit callcenter is zeven dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur. In totaal zullen de GGD’en zo’n 350 tot 400 prikkers inzetten.

Huisartsen

Zondag heeft het ministerie van VWS op verzoek van de LHV ook besloten huisartsen een voorkeursbehandeling te geven. “We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV.

Volgens het ministerie vormen huisartsen “een onmisbare schakel in de zorgketen”, en vervullen ze daarnaast een belangrijke rol in het vaccinatieproces. De huisartsen worden waarschijnlijk iets later gevaccineerd dan de andere zorgmedewerkers: zij krijgen het Moderna-vaccin, dat later deze maand beschikbaar komt. Binnen een week besluit de EMA over toelating van dit vaccin. (ANP)