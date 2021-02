‘Vaccinatie is een feestje voor veel bewoners instellingen’

“Het vaccineren werd gezien als het begin van het einde van deze vervelende tijd. In veel huizen werd dit ingeluid met koffie en gebak”, omschrijft De Groot de stemming.

In de afgelopen week werden in de verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking meer dan 75.000 mensen gevaccineerd, melden Verenso en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Twaalf instellingen waren een week eerder al van start gegaan. In totaal hebben nu ruim 90.000 mensen in de instellingen een prik gekregen. Voor een adequate bescherming zijn twee doses nodig.

Goede samenwerking

“Het vaccineren verliep heel goed”, vatten de organisaties het begin van de campagne samen. Ze zijn positief over de samenwerking en bijvoorbeeld ook over de hulp van apothekers.

Schaars

Tegelijkertijd blijven vaccins schaars en moeten veel mensen dus nog wachten totdat ze aan de beurt zijn. “Als zorgpersoneel probeer je daar zo goed en creatief mogelijk mee om te gaan. De vaccinatiestrategie is echter niet aan ons om te bepalen”, zegt De Groot.

In de instellingen worden zowel de vaccins van Pfizer/BioNTech als die van Moderna gebruikt. (ANP)