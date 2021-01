Vaccinatie tijdsslots in no time vol

In Catharina Ziekenhuis maakte 96 procent van de uitgenodigde zorgmedewerkers de eerst dag al een afspraak voor een inenting. Ook in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is de respons hoger van 90 procent. Dat meldde Skipr gisteren. Ook in de Noordwest Ziekenhuizen in Alkmaarse zaten alle tijdslots van de eerste dag ramvol.

Meer vaccins

Vandaag blijkt dat bij de GGD in Veghel 40.000 medewerkers het vaccin krijgen. Dat zijn er 10.000 meer dan geanticipeerd. Dit komt omdat er zes in plaats van de verwachtte vijf vaccins uit één flacon kunnen.

Grote bereidheid

In het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend meldden de eerste dag na de uitnodiging al 320 medewerkers zich aan voor een vaccinatie. In totaal komen 440 ‘Dijklanders’ in aanmerking voor de eerste ronde.

Ymke Fokma, lid raad van bestuur, zegt: ‘We zijn heel blij dat het zorgpersoneel nu al gevaccineerd wordt. Dat is echt goed nieuws en het is fijn dat de bereidheid ook zo groot is. Het liefst hadden we direct al onze 3000 medewerkers het vaccin aangeboden, maar helaas hebben we niet meer vaccins gekregen. We merken dat ook bij onze andere medewerkers de bereidheid groot is. In april volgt hopelijk de rest.’