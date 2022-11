Vaccineerders op tournee voor herhaalprik corona

De herhaalprik moet de afweer tegen het coronavirus een oppepper geven. Die campagne begon in september, eerst met ouderen, zorgmedewerkers en mensen met medische risico’s. Sinds een tijdje is iedereen van 12 jaar en ouder aan de beurt. Van alle mensen die in aanmerking komen, is iets meer dan een kwart ingeënt. Bij 60-plussers is ruim de helft op komen dagen.

Andere locaties

Een maand geleden zetten de vaccineerders in een week tijd meer dan 600.000 prikken. Dat is gedaald tot ruim 200.000 vorige week. “Je ziet nu dat mensen die werkzaam zijn op vaste locaties daar worden uitgeroosterd en in plaats daarvan worden ingezet op pop-uplocaties, kleine vaccinatielocaties die soms een paar dagen per week open zijn. Op die manier verlaag je de drempel. Vaste locaties brengen het aantal prikstraten terug om ruimte te maken om de wijk in te gaan”, zegt een woordvoerder van de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. (ANP)