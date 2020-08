Vakantie-app wordt uitgebreid met corona-adviezen

Omdat het de app ook andere, niet specifiek aan vakantie gerelateerde gezondheidsvragen behandelt, is ook de naam verandert. De nieuwe app heet Zilveren Kruis Wijzer, zo schrijft de zorgverzekeraar op haar website.

De app geeft iedereen toegang tot advies van een Nederlands sprekende medisch expert. Er zit een team van huisartsen en verpleegkundigen achter. Eventueel kunnen zij ook de hulp van een specialist inschakelen. Wanneer iemand een vraag stelt via de app dan krijgt hij of zij binnen 25 minuten een eerste reactie, met de app kan gelijk een foto worden meegestuurd. Er staan ook praktische en medische tips in bij een verblijf in binnen- of buitenland.