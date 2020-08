Vakbond hekelt misbruik bij productie mondkapjes

Het maken van mondkapjes is regulier productiewerk en dient ook als zodanig te worden beloond. Dat stelt FNV. Volgens de vakbond worden uitkeringsgerechtigden op tal van plekken onder het mom van werkervaring of taalonderricht aan de productie van mondkapjes gezet zonder eerlijke vergoeding.

Maureen van der Pligt, vakbondsbestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden, spreekt in een recent opiniestuk haar verontwaardiging uit over de gang van zaken. “Onder het mom van het ‘opdoen van werkervaring’ of ‘het leren van de Nederlandse taal’ worden mensen aan de productie van mondkapjes gezet”, aldus Van der Pligt op Joop.nl. “Arnhem noemt het ‘werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen’, IBN in Brabant laat naast de medische mondkapjes ook schorten en spatschermen maken door bijstandsgerechtigden. Werkom in Purmerend stelt: ‘We bieden hiermee relevante en leerzame werkzaamheden aan voor de kandidaten.”

Wollige omschrijvingen

Met relevante werkzaamheden is wat Van der Pligt niets mis, maar ze ziet in de gratis fabricage van mondkopjes vooral ‘een verdienmodel over de ruggen van werkzoekenden’. “Wat werkzoekende uitkeringsgerechtigden nodig hebben, is werk dat loont, met minimaal een cao-loon”, stelt Van der Pligt. “Dat is wat mensen verder helpt en vertrouwen schept. En niet: moeten werken zonder loon, verpakt in wollige omschrijvingen.”