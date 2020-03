Vakbond: ziekenhuispersoneel niet gerust op coronavirus

Van de ondervraagden herkende 35 procent zich in het antwoord: “Enigszins, er komen steeds meer besmettingen bij en er is eigenlijk nog best weinig bekend over het coronavirus.” Een kleine minderheid van 6 procent zegt onomwonden zich niet veilig te voelen. Als reden geven zij op dat ze de voorzorgsmaatregelen onvoldoende vinden, dat er te weinig beschermingsmateriaal is of dat ze de situatie onvoorspelbaar vinden.

Twee op de vijf zegt dat de werkdruk is toegenomen door het virus. In Brabant is dat drie op de vijf. In de provincie met de meeste besmettingen voelt ook maar 43 procent van de respondenten zich nog helemaal veilig. FNV gaat de uitkomsten van de peiling donderdag bespreken met minister Bruno Bruins (Medische Zorg). (ANP)