Vaker dreigend medicijntekort gemeld in 2022

De stijgende cijfers zijn “zorgwekkend”, vindt voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Bij een speciaal overheidsmeldpunt kwamen in 2022 over 2702 medicijnen waarschuwingen over dreigende leveringsproblemen binnen, bijna de helft meer dan een jaar eerder. In de meeste gevallen werd nog wel een oplossing gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van een alternatief middel. In zes gevallen lukte dat echter niet en ontstonden “ernstige tekorten”.

Geneesmiddelenschaarste

De afgelopen jaren kwam dit hooguit drie keer per jaar voor. Zo was en is er een gebrek aan Visudyne, dat wordt gebruikt om aandoeningen aan het netvlies te behandelen. Als patiënten het middel niet tijdig krijgen, kunnen ze blind raken. Ook het anti-epilepsiemiddel Sabril staat op de lijst van medicijnen waar grote leveringsproblemen mee waren. Als medicijnen schaars zijn, worden plannen gemaakt om de voorraad die nog wel beschikbaar is zo goed mogelijk te verdelen.

CBG

Het CBG coördineert het meldpunt samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). “Ondanks het feit dat er voor veel leveringsproblemen oplossingen worden gevonden, zien we ook dat apothekers, artsen en patiënten last ondervinden van de daadwerkelijke tekorten”, zegt CBG-voorzitter De Boer in een verklaring. Hoofdinspecteur Henk de Groot van de IGJ wijst erop dat tekorten leiden tot onzekerheid bij patiënten. “Ook van zorgverleners horen we dat ze soms lang bezig zijn met het zoeken naar alternatieven”, voegt hij eraan toe. In totaal gaf de IGJ 132 keer toestemming voor import van een alternatief middel. Dit cijfer schommelt behoorlijk: in 2021 werd hier 68 keer toestemming voor gegeven, weer een jaar eerder gebeurde dat 123 keer.

‘Leveringsproblemen’

In totaal kwamen vorig jaar 5921 meldingen binnen, die dus betrekking hadden op ruim 2700 middelen. Dat is een stijging van 61 procent ten opzichte van 2021. In het jaarverslag van het meldpunt wordt overigens opgemerkt dat deze meldingen “geen accuraat beeld” geven van daadwerkelijke leveringsproblemen. Bedrijven die in medicijnen handelen moeten uit voorzorg al een melding doen als een tekort dreigt. “Later blijkt dan vaak dat de levering geen hinder ondervindt. Dit is in 2022 vaker gebeurd dan voorgaande jaren, wat een vertekend beeld geeft”, melden de instanties. (anp)