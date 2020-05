Valuas Zorggroep neemt Nova Zembla Zorg over

De nieuwe combinatie levert zorg op 8 locaties en heeft 200 medewerkers. De overname heeft geen consequenties voor de personeelsleden van Nova Zembla. Algemeen Directeur Hans den Hartog van Nova Zembla treed na de overname toe tot de directie van Valuas Zorggroep. De verwachting is dat de nieuwe cominatie in 1,5 jaar door zal groeien naar 11 locaties.

Nova Zembla Zorg exploiteert vier woon-zorgvoorzieningen met een totale capaciteit voor 72 bewoners in Oegstgeest, Heemstede en Amsterdam.

Valuas Zorggroep beschikt over 91 appartementen verdeeld over vier locaties in het hele land. Daarnaast heeft Valuas nog drie locaties in ontwikkeling , één in Vught, een tweede locatie in Zeist en één in Warmond.