Van Ark: innovaties in de zorg niet copy-pasten

Zorgorganisaties die innoveren, moeten hun eigen veranderingsproces doormaken. Ze kunnen de implementatie van succesvolle projecten dan ook niet één op één overnemen van andere organisaties. Dat schrijft in een Kamerbrief over de opschaling van succesvolle digitale zorg.

Van Ark reageert in de brief op CDA-Kamerlid Joba Van den Berg, die de zorg uitsprak dat opschaling van succesvolle digitale zorg niet van de grond komt doordat organisaties allemaal zelf het wiel willen uitvinden. Het ‘not invented by me-syndroom’ noemde het Kamerlid dit tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt.

Proeftuinen

Van Ark zegt dit wel te herkennen en wil evenmin dat innovaties blijven steken in allerlei proeftuinen. Tegelijkertijd wijst ze erop dat het om ‘ingrijpende veranderingen in zorgpaden en werkprocessen’ gaat. ‘Dat impliceert dat implementatie niet copy paste van collega-zorginstellingen overgenomen kan worden en organisaties ieder hun eigen specifieke veranderingsproces dienen door te maken.’

Om de zorgen over haperende opschaling weg te nemen, wijst de minister op een reeks goede voorbeelden en initiatieven. Ze noemt onder meer Zorg voor innoveren (Zvi), de Taskforce Digitale Zorg en een aantal versnellingsactiviteiten waar Zorginstituut Nederland (ZIN) bij betrokken is.